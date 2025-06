Ufficiale Dolomiti Bellunesi, altra conferma per la Serie C: Eduardo Alcides ha rinnovato

È arrivato nel settembre del 2022: da allora, Eduardo Alcides è diventato uno dei volti simbolo della Dolomiti Bellunesi. E lo sarà ancora. Perché il difensore italo-brasiliano, classe 2002, è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia dolomitica: la Serie C. Lo farà da protagonista, per la quarta annata consecutiva. E con un bagaglio di esperienza sempre più solido: come testimoniano le 85 presenze complessive, condite da 4 reti e da un rendimento costante, impreziosito nel campionato appena concluso da 35 gettoni, 3 gol e un assist. Ma, al di là dei numeri, a parlare è soprattutto l’affidabilità mostrata sul rettangolo verde. E una crescita continua, sotto ogni punto di vista.

SENSAZIONI – «Le sensazioni sono molto positive – afferma Eduardo –. Ho trovato una società che crede in me e sono felice di aver prolungato questa avventura. Qui sono maturato tanto, sia come calciatore, sia come uomo. Ritengo di essere nelle condizioni ideali per esprimere al meglio le mie caratteristiche: lavorerò sodo e darò il massimo anche nella nuova categoria».

SALTO – Il salto tra i professionisti non fa paura. Anzi, rappresenta un’ulteriore opportunità: «Sono già stato in C, ma allora non ero pronto. Oggi, dopo il percorso condotto, sento di potermi giocare le mie carte. Sono consapevole delle difficoltà, ma anche delle mie potenzialità. E so bene che sarà sempre il campo a parlare». Guardando indietro, Eduardo non dimenticherà mai l’annata della promozione: «È stata una stagione intensa, piena di soddisfazioni e momenti belli. Il ricordo più intenso è legato al gruppo, una vera famiglia che è rimasta unita nelle fasi felici e in quelle più difficili. Porterò tutto questo con me, ma ora è tempo di guardare avanti, facendo tesoro di quanto accaduto per continuare a crescere».

COSTRUIRE IL GRUPPO – Nel frattempo, l’estate è utile a rigenerare fisico e mente: «Sto trascorrendo questi giorni con la famiglia, gli amici e la mia fidanzata. Ma continuo ad allenarmi con lo scopo di arrivare pronto alla preparazione». Infine, gli obiettivi. Chiari e concreti: «A livello di squadra, sarà fondamentale raggiungere la salvezza il prima possibile e costruire, ancora una volta, un gruppo solido. Perché è attraverso il collettivo che emergono i singoli. In termini personali, invece, voglio dimostrare il mio valore in questo nuovo palcoscenico. Sono carico e motivato: non vedo l’ora di ricominciare». Eduardo Alcides c’è. Con il suo sorriso, la sua dedizione, la sua grinta. E una certezza: il viaggio in C inizia anche da chi ha saputo guadagnarsi sul campo la fiducia di tutti.