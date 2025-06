Milan, occhi sul 2008 genoano Ahanor: per lui già 6 presenze in Serie A

vedi letture

Oltre a lavorare per il presente, il Milan nel corso di questo calciomercato farà tanto anche in vista del futuro, con l'obiettivo di blindarlo con calciatori di qualità ma soprattutto di prospettiva. Stando a Sky, infatti, il Milan starebbe spingendo per il classe 2008 del Genoa Honest Ahanor, giocatore per il quale sarebbero previsti in giornata nuovi contatti tra le parti.

Nella passata stagione, tra Primavera e Prima Squadra, il terzino italiano ha collezionato 9 presenze (6 in Serie A, 3 Primavera), 1 gol (Primavera) ed un assist (Serie A).

Alto 184 cm, il suo gioco con il piede sinistro si distingue per velocità, fisicità e abilità nel dribbling, eccellendo nei duelli uno contro uno. Passato dal ruolo di difensore centrale a quello di terzino sinistro, si distingue per il controllo di palla e le avanzate progressive. La sua capacità di lettura del gioco e il pressing alto sono notevoli, insieme a recuperi difensivi e tackle efficaci. Il titolo Under-18 vinto con i rossoblù ne evidenzia tutto il potenziale, nonostante alcuni infortuni lo abbiano limitato, poi superati con determinazione.