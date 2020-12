esclusiva Ag. Mbende: "Felici del suo rendimento. Si muoverà solo per un salto di categoria"

vedi letture

La Viterbese nelle ultime due gare deve ringraziare un goleador inaspettato e inatteso. Si tratta di Emmanuel Mbende, centrale difensivo classe ‘96, arrivato in estate dal Catania e diventato subito titolare inamovibile della retroguardia gialloblù. Nelle ultime due gare però il ragazzo tedesco di origini camerunesi si è scoperto letale anche nell’altra area di rigore prima con una rete contro il Palermo in uno scoppiettante 3-3 d poi con addirittura una doppietta contro il Potenza che ha dato il via alla rimonta dal 2-0 al 2-3 finale.

Il suo agente Cheikh Fall ha parlato così dell’ottimo momento del ragazzo: "Siamo molto soddisfatti del suo cammino alla Viterbese. Le ultime prestazioni, ma anche gli ultimi gol, hanno dimostrato che quella fatta a settembre è stata la scelta giusta. Emmanuel è molto concentrato su questa stagione con la Viterbese, squadra che negli ultimi due turni ha conseguito quattro punti anche grazie ai suoi tre gol".

È possibile un trasferimento a gennaio?

"Vediamo, ci sono tanti club che lo seguono. Lui alla Viterbese si trova bene: a 24 anni non può non ascoltare offerte, ma secondo me si muoverà da Viterbo solo per un salto di categoria".