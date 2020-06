Finale Coppa Italia Serie C: data e regolamento valido per Ternana-Juventus U23

Riportiamo di seguito il comunicato della Lega Pro che ufficializzata data e regolamento della finale di Coppa Italia Serie C 2019-2002.

REGOLAMENTO “COPPA ITALIA SERIE C” 2019-2020 - FINALE

In via transitoria, nella stagione sportiva 2019/2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Com. Uff. n. 209/A della F.I.G.C. del 08.06.2020 e a parziale modifica del Com. Uff. n. 61/L del 30.07.2019, si dispone quanto segue:

La Finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020 sarà disputata in gara unica in una sede che sarà individuata dalla Lega Pro, tra le due società che hanno ottenuto la qualificazione alla Finale.

L’organizzazione delle gare di Finale è di esclusiva competenza della Lega Pro.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, per determinare la squadra vincente la Finale di Coppa Italia Serie C, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.

Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, permanga la situazione di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

CALENDARIO DELLA FASE FINALE

In applicazione del Com. Uff. n. 209/A della F.I.G.C. del 08.06.2020, a modifica dei Com. Uff. n. 14/CIT del 06.09.2019, Com. Uff. n. 38/CIT del 19.02.2020 e Com. Uff. n. 39/CIT del 02.03.2020, si rende noto che la Finale di Coppa Italia Serie C 2019–2020, TERNANA-JUVENTUS U23, sarà disputata SABATO 27 GIUGNO 2020.