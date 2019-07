FOCUS TMW - Serie C, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Si accende il mercato anche in Serie C e già questa settimana potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la terza serie del calcio italiano. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi sette giorni:

Giovanni Volpicelli – Dal Benevento all'Arezzo: in Toscana il giovane classe '99 è atteso per la giornata di oggi. La truppa sannita, però, lo cederà solo in prestito agli amaranto.

Pio Schiavi – Dal Napoli al Gubbio: chiusa l'esperienza con la Juve Stabia, per il terzino rimangono comunque aperte le porte della Serie C. Il classe '98 firmerà a titolo definitivo con la formazione eugubina.

Sergio Sabatino – Dalla Triestina alla Sicula Leonzio: sembra ormai giunto al termine il matrimonio tra il difensore e la formazione alabardata, con la Sicula pronta ad accoglierlo: contratto annuale con opzione per il secondo. Entro martedì si ratificherá il trasferimento a titolo definitivo.

Raffaele Russo – Dal Napoli alla Pro Vercelli: dopo il rinnovo con i partenopei, l'attaccante ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con i piemontesi. Operazione chiusa con la formula del prestito secco.

Aniello Viscovo – Dal Crotone al Fano: dopo una stagione divisa tra C e D, Vibonese e Avellino, per il classe 1999 è il momento di ritornare tra i pro. Accordo tra le parti molto vicino.

Andrea Magrassi – Dalla Virtus Entella alla Cavese: punta in alto la formazione campana, ambiziosa, tanto che la dirigenza biancoblu si è mossa celermente e ha trovato l'accordo con i liguri per il ritorno in Campania del giocatore. La fumata bianca è prevista nelle prossime 24 ore.

Alessandro Bordin – Dallo Spezia alla Pistoiese: ... partendo dalla Roma. La truppa ligure, infatti, preleverà a titolo definitivo il centrocampista classe '98 dai capitolini, poi lo girerà in prestito alla squadra guidata da Pancaro.

Mario Finizio – Da svincolato al Rimini: chiusa l'esperienza con la Casertana, il difensore è pronto a ripartire. Accettando la proposta di contratto annuale da parte dei romagnoli.

Daniele Cinelli e Giovanni Ignoffo – Dal svincolati all'Avellino: sarà questo il tandem di tecnici che guiderà, dalla panchina, la formazione irpina nella prossima stagione. Intesa che pare essere stata raggiunta ieri, su base annuale.

Tomi Petrovic – Dalla Virtus Entella alla Pro Vercelli: il club allenato da Alberto Gilardino sarebbe vicino all'arrivo dell'attaccante classe '99 di proprietà dell'Entella. Operazione che si dovrebbe concludere con la formula del prestito.