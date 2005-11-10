Giugliano, dopo Cannavaro frenata anche per Aronica: gli aggiornamenti

Dopo il no di Paolo Cannavaro, intenzionato a proseguire la sua avventura in Uzbekistan al fianco del fratello Fabio, anche Salvatore Aronica si allontana dalla panchina del Giugliano. C’è stato qualche dialogo anche ieri sera tra la società e l’ex difensore del Napoli una volta incassata la risposta negativa da Cannavaro ma al momento non ci sono le condizioni economiche e contrattuali per intavolare una trattativa.

Possibile che le parti possano approcciare nuovamente un dialogo ma Aronica è legato al Trapani da altri due anni di contratto e non sembrerebbero esserci le possibilità per un’apertura al Giugliano, che riflette e pensa a Prosperi e Bertotto. Il no di Cannavaro ha complicato i piani, il Giugliano valuta il futuro della panchina…