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Esclusiva TMW

Salvatore Aronica: "Italia, con Mancini vai lontano. Napoli, infortuni e niente investimenti"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:25A tu per tu
15.11.2026 00:25A tu per tu
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L'ex difensore di Napoli e Reggina: "Gli azzurri risaliranno, ho grande fiducia in Allegri"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di FEDERICO SERRA

"Questa Italia mi piace, il nuovo progetto giovane che valorizza ragazzi meno famosi sta pagando. Era giusto cambiare e dare un'altra chiave di volta. Mancini puntando su un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare bene come i fratelli Esposito, Vergara e Cambiaghi sta dimostrando che la Nazionale può far bene": Così a TuttoMercatoWeb.com Salvatore Aronica, ex difensore di - tra le altre - Napoli e Reggina e oggi allenatore.

Oggi la sfida al Belgio.
"Nel panorama europeo il Belgio si colloca tra le Nazionali top. Quella di oggi è una partita importante, in caso di risultato negativo certamente non si potrebbe parlare di fallimento. Per il futuro sono molto fiducioso".

Serie A: che succede a questo Napoli?
"Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po' di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione":

Allegri pareggiando contro la Lazio probabilmente ha salvato la panchina.
"Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c'è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante".

Serie B: chi oltre il Palermo?
"Il Palermo fa da padrone a questo campionato. Poi si attendono Pisa, Verona e Cremonese. La B è lunga e tortuosa, l'ho fatta e l'ho vinta. C'è da stare sempre con gli occhi aperti".

E lei mister?
"Attendo la chiamata giusta per ripartire tra i professionisti. Avevo avuto dei contatti con il Barletta ma non sono andati in porto. Ho ancora un contratto con il Trapani, con Antonini mi sono lasciato con stima ed affetto: spero di liberarlo presto dal mio contratto"

© Riproduzione riservata

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