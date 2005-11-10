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Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica

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Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:57Serie C
19.10.2026 12:57Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com

Il primo pensiero è ovviamente la gara di questa sera con il Foggia, ma il momento del Giugliano va in parallelo con anche quello che succede fuori dal campo: dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli, infatti, i campani devono nominato un nuovo allenatore, ma la vicenda si è rivelata più complicata del previsto. E non per volontà del club.

Prima Cannavaro, poi il nodo Trapani per Aronica.

Come noto, nei giorni scorsi i campani avevano raggiunto l'accordo con Paolo Cannavaro, ma, come abbiamo riportato quest'oggi, il temporeggiare del tecnico aveva fatto guardare altrove, e più precisamente a Salvatore Aronica, esonerato dal Trapani il 25 settembre: era lui l'alternativa al prima citato fratello d'arte. E proprio poco fa, dall'Uzbekistan, è arrivato il 'no' di Cannavaro, che ha preferito mantenere l'incarico in Nazionale in vista della Coppa d'Asia. Tutto su Aronica, dunque, ma, come raccolto dalla nostra redazione, il trainer non ha l'accordo per risolvere il contratto con la compagine siciliana, alla quale è legato fino al 2028: al momento ci sono ostacoli di natura economica, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione.
Non resta dunque che attendere.

Fonte: Alessio Alaimo

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