Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnico

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Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnicoTMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:30Serie C
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17.10.2026 17:30Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Paolo Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Giugliano dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il tecnico, attuale vice allenatore dell'Uzbekistan assieme al fratello Fabio, firmerà in queste ore un accordo fino a giugno con opzione con la formazione campana.
Per lui, dunque, una nuova avventura in Serie C dopo quella in chiaroscuro sulla panchina della Pro Vercelli.
Fonte: Alessio Alaimo
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