Oggi, 27 novembre 2026, ricorrono i 20 anni dalla vittoria del Pallone d'Oro da parte di Fabio Cannavaro. Il centrale venne premiato in seguito alla vittoria del Mondiale con l'Italia, da capitano. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex Juventus ha parlato anche delle critiche che ogni tanto ritornano a colpirlo, proprio per quella vittoria.

Samuel Eto'o, allora al Barça, parlò per esempio di "una carnevalata". Cannavaro commenta: "Fastidio? Mai, le critiche non mi hanno mai dato fastidio. Ora rido, sembra che sia colpa mia se Maldini, Baresi o Cubarsi non hanno vinto il Pallone d'oro".

Cosa fa oggi Cannavaro: le sue parole

E da allora, cosa ha fatto Cannavaro? "Ho vissuto un'altra vita", racconta. "Se penso che ho imparato altre lingue, capisco di non aver buttato il tempo: ho fatto corsi di management con la Fifa e sono diventato allenatore. Ho vissuto le culture spagnola, araba, cinese, uzbeka, ho lavorato in posti per cui altri avevano paura a chiedere il visto", le sue parole.

E ha aggiunto: "Se il carattere è cambiato? Certo, quando inizio a fare l'allenatore pensi che le tue idee siano le più importanti al mondo. Poi capisci che ti devi adeguare. Ho visto tecnici mandati via perché volevano cambiare il menu della squadra o allenarsi al mattino invece che al pomeriggio. Diciamo che sono più saggio, più aperto".