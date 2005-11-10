Il 27 novembre del 2006 France Football consegna il Pallone d'Oro a un italiano. Perché Fabio Cannavaro è l'ultimo a vincere il trofeo da nazionale italiano, dopo avere alzato la Coppa del Mondo qualche mese prima.

Davanti a Henry e Buffon

Il difensore napoletano vince con 173 punti, precedendo in classifica Gianluigi Buffon (124) e l'attaccante francese dell'Arsenal Thierry Henry (121). Un premio consegnato da Monica Bellucci. "L'ho saputo quando ero in Nazionale. Sono venuti a comunicarmelo e io ho pensato: 'Ecco, ci risiamo, sono di nuovo su Scherzi a parte. Vincere la coppa del Mondo è stato meraviglioso, ma questa proprio non me l'aspettavo. Lo dedico a mia moglie Daniela. Voglio portare questo trofeo anche a Napoli, perché è una città che attraversa un momento un po' particolare. E voglio dire ai bambini napoletani di credere ai sogni perché i sogni si possono avverare, come è stato per me".

"Ringrazio i miei compagni della Nazionale, il Real Madrid e la Juventus. Hanno avuto un ruolo importante. Cale doppio, perché è raro che vinca un difensore. Ha un sapore particolare. Buffon? Mi dispiace essermi giocato questo premio con lui che è un amico oltre che un campione. Lui non è il migliore fra i portieri, è un fuori categoria. Con lui abbiamo condiviso tutto, ed è incredibile che un difensore e un portiere della stessa squadra siano ai primi due posti di questa classifica".