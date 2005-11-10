L'ex difensore Fabio Cannavaro, oggi allenatore, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A. "L'Inter è fuori concorso per il livello della rosa ma aspettiamo", le sue parole. Fra le rivali dei nerazzurri, l'ex Pallone d'Oro analizza: "La Roma ha fame, un sistema di gioco definito e un attaccante che fa gol. Il Como non è più una sorpresa e sono contento per Gattuso: tutti pensavano che la sua esperienza all'estero fosse un tragico errore, invece è migliorato come allenatore e persona".

Ancora su Gattuso e la Lazio, ha poi aggiunto un auspicio: "Spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno".

Cannavaro giudica i difensori di oggi

Sui difensori di oggi, Cannavaro ha spiegato: "Palma? Ha grande potenziale ma deve migliorare le letture e l'uno contro uno in area. Vediamo, di sicuro sa giocare a calcio". La Nazionale con Scalvini-Bastoni sta bene? Questo il pensiero di Cannavaro: "L'Italia prende tanti gol, davvero tanti ma non è questione di coppia, bisogna ragionare di squadra. Devi far capire ai giocatori che non sono cavalli e il pressing deve essere orientato", la sua analisi. "Spalletti diceva "se perdi tempo tra il pensare di pressare e l'andare a pressare, sei già in ritardo". L'Italia è così", fa notare.