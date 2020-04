Gubbio, De Silvestro: "Spero di essere disponibile al rientro . Juve e United? Vi racconto"

L'attaccante del Gubbio Elio De Silvestro ha parlato in una diretta sui canali social della società umbra del suo programma di allenamento da casa e tornato con la memoria a alcuni episodi del passato come il suo passaggio alla Juventus e l'interesse del Manchester United nei suoi confronti: “Non ho un attimo di tregua, ho la giornata piena di impegni e non trovo un po' di tempo per stendermi sul divano. Mi alleno tutti i giorni sia per mantenere quello che avevo guadagnato prima sia perché in caso di ritorno in campo di essere disponibile, anche se in questo mese non ho potuto allenarmi con la squadra come da programma e questo può pesare. Stando a casa come tutti sento tutte queste notizie tragiche e viene difficile pensare al calcio che è qualcosa di divertente e positivo. Spero che prima o poi riusciremo a venirne fuori e in base a quanto deciderà la FIGC e il CONI ci metteremo a disposizione. - continua De Silvestro – Juventus? All'epoca c'era anche la Roma interessata anche perché era la squadra più vicina a casa e mi era facile andare a Trigoria per allenarmi, Avevamo un accordo sulla parola, ma poi un mese dopo arrivò la chiamata della Juventus e, visto che in famiglia siamo tutti tifosi bianconeri, scelsi loro con cui partecipai a un torneo giovanile a Bergamo sotto falso nome perché era presente anche la squadra giallorossa, che però si accorse del trucchetto. In bianconero il momento più emozionante è stato quando Conte mi volle in prima squadra per la Tournée negli USA. Non parlai con nessuno per tantissimo un po' perché sono timido e un po' perché ero un ragazzino che si trovava in mezzo a tanti campioni. Manchester United? Ora posso raccontarla, ma in quei mesi non si poteva dire nulla. Non ero ancora sotto contratto con la Juve e mi contattò il loro rappresentate che cerca i giovani in Italia. All'inizio non ci credevo, ma poi le cose si fecero serie perché i miei genitori vennero convocati ed era programmato anche un viaggio a Manchester. Poi tutto sfumò e non so perché e chissà come poteva andare la mia carriera se fossi finito lì”.