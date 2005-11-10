Ufficiale Guidonia Montecelio, ecco il primo acquisto: arriva il figlio d'arte Tonetto. Accordo pluriennale

Volto nuovo in casa Guidonia Montecelio, con la società laziale che ha annunciato l'acquisto di Mattia Tonetto, che si lega al club con accordo pluriennale: non è specificata la durata esatta dello stesso.

Di seguito riportiamo la nota del club:

"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver formalizzato tutti i dettagli relativi al tesseramento dell’atleta Mattia Tonetto.

Il calciatore, figlio dell’ex giocatore della Roma e della nazionale italiana Max Tonetto, si lega ai rossoblù con un accordo pluriennale.

Classe 2001, Mattia Tonetto proviene dalla Triestina. Mancino naturale, con oltre 100 presenze e numerosi assist nella terza serie nazionale. In Serie C esperienze anche con Imolese, Cesena e Monterosi; una stagione e due gol in Serie B con la Feralpisalò.

Tonetto è il primo rinforzo per l’allenatore Giovanni Lopez e sarà a disposizione del nuovo mister fin dal primo giorno del ritiro".