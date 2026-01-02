Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto

Non c’è solo il nome di Damiano Cancellieri, classe 2001, per la corsia mancina del Vicenza. Il calciatore di proprietà dell’Avellino infatti potrebbe lasciare il Siracusa dopo 13 presenze e una rete in questa stagione a causa delle difficoltà economiche che sta attraversando il club siciliano visto il deferimento per i mancati pagamenti entro la scadenza del 16 dicembre di stipendi e contributi dei tesserati per i mesi di settembre e ottobre.

I biancorossi tengono d’occhio la situazione pronti ad approfittarne, ma si guardano attorno alla caccia di un’eventuale alternativa. Il nome tornato d’attualità è quello di Mattia Tonetto, classe 2001 attualmente in forza a una Triestina - dove ha collezionato 8 presenze in stagione - che deve compiere un miracolo per conquistare la salvezza vista la pesante penalizzazione.

Come riporta Trivenetogoal.it il club giuliano non si opporrebbe a una sua partenza di fronte a una buona offerta. Il Vicenza sta riflettendo su fa farsi e solo dopo la sfida di domenica contro il Lumezzane accelererà sul mercato per trovare quel vice-Costa che è la priorità sul mercato.