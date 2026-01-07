Vicenza, per Cester c'è anche la Triestina. E Tonetto farebbe il percorso inverso

Non c’è solo il Gubbio di Mimmo Di Carlo, che lo fece esordire in Serie B nel 2021, sulle tracce del centrocampista Stefano Cester del Vicenza. Il giocatore è in uscita dal club biancorosso, dove non è mai stato utilizzato in stagione, e potrebbe essere utilizzato dal club come pedina di scambio per arrivare a un giocatore individuato come il giusto rinforzo sulla corsia mancina.

Il nome è quello di Mattia Tonetto, classe 2001 in forza alla Triestina. Secondo Trivenetogoal.it il Vicenza ha trovato l’accordo con il giocatore che dovrebbe trasferirsi alla corte di Fabio Gallo a titolo definitivo e avrebbe messo sul piatto il cartellino del classe 2002 che potrebbe trasferirsi nella formazione giuliana in prestito con diritto di riscatto od obbligo. Le parti infatti stanno ancora discutendo su questo dettaglio e nei prossimi giorni potrebbero accelerare per chiudere l’operazione.

Resta da capire se l’inserimento del Gubbio cambierà le carte in tavola o meno anche se la trattativa fra Vicenza e Triestina sembra molto ben avviata.