Ufficiale Il Pontedera scioglie le riserve sul Ds: incaricato affidato all'ex Potenza Varrà

Serie C

Oggi alle 12:19 Serie C

Lo avevamo anticipato proprio poco fa, e adesso arriva l'ufficialità da parte del club: Fortunato Varrà sarà il nuovo Direttore Sportivo del Pontedera, che ha quindi sciolto le riserve sul sostituto di Morena Zocchi, passato al Trento.

Di seguito, riportiamo anche la nota della società granata:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo a Fortunato Varrà. Nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1977, dopo aver intrapreso la carriera da diesse nei Dilettanti, dal 2019 al 2022 ricopre il ruolo di responsabile tecnico al Benevento in Serie A e in Serie B, per poi trasferirsi al Potenza, dove dirige l'area sportiva dal 2022 al 2024.

Il nuovo Direttore Sportivo granata sarà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 9 Giugno alle ore 18.30 nella sala stampa dello stadio Ettore Mannucci.

Benvenuto "Natino".