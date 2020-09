Lega Pro, presentati i nuovi loghi. Tricolori e con la scritta "Il calcio fa bene al Paese"

vedi letture

La Lega Pro nella giornata di oggi ha presentato i nuovi loghi per la stagione che richiameranno il tricolore della bandiera italiana. "Una nuova immagine, che segna una nuova idea di calcio più vicina ai giovani, più innovativa, in grado di crescere, oltre che nella tradizionale dimensione sportiva, in quella economica e sociale. - si legge nella nota della Lega Pro - Oltre alla rinnovata veste grafica, il nuovo logo introduce un altro elemento innovativo, l’inserimento del pay off Il calcio che fa bene al Paese. Con questa scelta Lega Pro vuole richiamare la sua visione di sport che va oltre l’aspetto agonistico.La lettera C del logo è composta dai colori dell’Italia, verde, bianco e rosso che simboleggiano la volontà di andare al di là dei colori sociali di ciascuna squadra per rappresentare l’Italia intera".