Ufficiale
Il neopromosso Vado sceglie la continuità: rinnovo fino al 2028 col ds Mancuso
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"Il Direttore Sportivo Paolo Mancuso rinnova fino al 2028! Continuità, programmazione e ambizione per il futuro rossoblù". Con queste poche righe sui social il Vado, club neopromosso in Serie C, ha ufficializzato il rinnovo del suo uomo mercato. Dopo aver costruito la squadra che ha conquistato la promozione in Serie C, il dirigente potrà provare a mantenere la categoria anche nella prossima stagione.
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