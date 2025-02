Ufficiale Oddo torna in rossonero. È il nuovo allenatore del Milan Futuro

La sconfitta nel lunch match domenicale contro il Pescara è stata fatale per il tecnico del Milan Futuro Daniele Bonera, che, da tempo in bilico, è stato esonerato dalla società rossonera. Che ha quest'oggi optato per affidare la panchina della formazione Under 23 a un volto noto in quel di Milanello, Massimo Oddo.

Ecco la nota diramata dai canali ufficiali del club:

"AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo.

Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C.

Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro".

Ricordiamo che il trainer arriva al Milan Futuro dopo l'esperienza con il Padova, dove era approdato l'8 aprile 2024 a seguito dell'esonero di mister Vincenzo Torrente, e avrà ora il compito di traghettare i baby rossoneri intanto fuori dalla zona calda della classifica del Girone B di terza serie. Classifica che di seguito riportiamo integralmente:

Virtus Entella 61, Ternana 57*, Torres 56, Vis Pesaro 50, Pescara 50, Pianese 44, Arezzo 43, Pineto 39, Rimini 37*, Gubbio 34, Pontedera 33, Campobasso 33, Ascoli 33, Carpi 32, Lucchese 30, Perugia 29, SPAL 24**, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20, Legnago 19

* due punti di penalizzazione

** tre punti di penalizzazione.