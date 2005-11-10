Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"

Con le gare che hanno preso il via alle 17.30, si è conclusa la domenica calcistica di Serie C (CLICCA QUI per il punto della situazione completo), che ha visto il Vado corsaro sul campo del Perugia: 0-2 il finale del 'Curi', con i padroni di casa che hanno pure sbagliato un rigore, e Alessandro Gaucci decisamente infuriato. Con i suoi? No, con la classe arbitrale.

Queste, riprese da calciogrifo.it le sue parole: "Faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facile, e ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l’entusiasmo possibile per ritirare su le sorti di questa piazza, con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio, un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, non dovrebbe più arbitrare una partita. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori, quanto nell’atteggiamento. Quando eravamo in Serie A Collina e Rocchi ti parlavano, loro no. Adesso basta, devo pensare se rimanere o andarmene di nuovo, evidentemente vedere me e la mia famiglia dà ancora fastidio. E non mi interessa nulla di squalifiche o future ripicche nei confronti del Perugia, peggio di così non possono fare".

Non manca in conclusione una nota positiva, relativa al tifo del Grifo, che Gaucci - dice - non vedeva così appassionato da anni.