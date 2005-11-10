Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"

E' un Antonio Buscè senza troppi peli sulla lingua quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo il successo per 2-0 ottenuto dal suo Pescara contro l'Ostiamare. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC.com: "Sono contento, soprattutto per i ragazzi, perché se lo meritavano per tutto quello che stanno facendo e, per certi versi, per quello che stanno subendo in questo periodo anche in maniera ingiusta. La vittoria, secondo me, è arrivata nel modo giusto ed è assolutamente meritata. Al di là del fatto che abbiamo giocato in superiorità numerica, non è mai scontato vincere. Spesso le squadre fanno fatica anche con un uomo in più. Invece oggi ho visto i ragazzi concentrati, determinati e desiderosi di conquistare questo successo. Lo volevamo da tempo e finalmente è arrivato".

"Più che altro - prosegue - mi dispiace che, in certi casi, si sia andati oltre la critica tecnica. Le critiche fanno parte del nostro lavoro e quando sbagliamo dobbiamo accettarle. Non c'è alcun problema. Il punto è che spesso non si parla solo della prestazione o degli aspetti tattici, ma si finisce per attaccare anche le persone. Questo non lo condivido. Qui ci sono uomini, padri di famiglia, professionisti che lavorano con serietà e umiltà. Non siamo certo gli 'scappati di casa' come qualcuno ci ha definito. Quello che mi colpisce maggiormente non è nemmeno l'offesa in sé, ma il fatto che si arrivi perfino a chiedere ad altri allenatori che cosa dovrebbe fare il Pescara. Secondo me questo dice molto. A volte ci si dimentica che prima del ruolo ci sono le persone".