Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Paolo Lora Lamia
E' un Antonio Buscè senza troppi peli sulla lingua quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo il successo per 2-0 ottenuto dal suo Pescara contro l'Ostiamare. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC.com: "Sono contento, soprattutto per i ragazzi, perché se lo meritavano per tutto quello che stanno facendo e, per certi versi, per quello che stanno subendo in questo periodo anche in maniera ingiusta. La vittoria, secondo me, è arrivata nel modo giusto ed è assolutamente meritata. Al di là del fatto che abbiamo giocato in superiorità numerica, non è mai scontato vincere. Spesso le squadre fanno fatica anche con un uomo in più. Invece oggi ho visto i ragazzi concentrati, determinati e desiderosi di conquistare questo successo. Lo volevamo da tempo e finalmente è arrivato".
"Più che altro - prosegue - mi dispiace che, in certi casi, si sia andati oltre la critica tecnica. Le critiche fanno parte del nostro lavoro e quando sbagliamo dobbiamo accettarle. Non c'è alcun problema. Il punto è che spesso non si parla solo della prestazione o degli aspetti tattici, ma si finisce per attaccare anche le persone. Questo non lo condivido. Qui ci sono uomini, padri di famiglia, professionisti che lavorano con serietà e umiltà. Non siamo certo gli 'scappati di casa' come qualcuno ci ha definito. Quello che mi colpisce maggiormente non è nemmeno l'offesa in sé, ma il fatto che si arrivi perfino a chiedere ad altri allenatori che cosa dovrebbe fare il Pescara. Secondo me questo dice molto. A volte ci si dimentica che prima del ruolo ci sono le persone".