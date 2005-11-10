Pescara, Buscè: "Primo tempo brutto, troppi infortuni. Valutiamo il cambio modulo"

Il Pescara non riesce a sfatare il tabù dell'Adriatico e conquista il quarto pareggio casalingo della stagione, chiudendo sullo 0-0 contro la Torres. Al termine della sfida, il tecnico biancazzurro Antonio Buscè ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle difficoltà incontrate e sulle occasioni non concretizzate. "Primo tempo brutto dove le due squadre cercavano maggiormente di non prenderle. Nel secondo tempo dopo i primi dieci minuti abbiamo preso coraggio e fiducia costruendo occasioni, una su tutti quella di D'Ausilio con il portiere che era a terra ma nel calcio ci può stare".

Buscè sugli infortuni: "Letizia e D'Ausilio faranno altri esami"

A preoccupare l'allenatore sono soprattutto le condizioni fisiche di alcuni giocatori: "Mi dispiace per tutti questi infortuni però andiamo avanti con positività e pensare sempre a fare il massimo. Su Letizia e D'Ausilio si faranno ulteriori esami ma i due hanno sentito una fitta, quando il muscolo fa i capricci non c'è niente da fare". Sulle scelte offensive, Buscè ha spiegato: "Loro facevano fatica soprattutto sugli esterni, la problematica è che se si chiudono dentro si intasano gli spazi centralmente mentre facevano meglio sulle fasce".

Pescara, Buscè non esclude novità tattiche

Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà create dalla Torres: "Sapevamo di affrontare una squadra che ti spezzava il gioco facendoci giocare male, la nostra difficoltà era di non forzare le giocate in modo da non facilitare le loro ripartenze". Infine, un'apertura a possibili cambiamenti tattici nelle prossime partite: "Sicuramente dobbiamo fare delle valutazioni, un possibile cambio di modulo non è da escludere visto che abbiamo fuori degli esterni".