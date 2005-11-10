Sono giorni complicati in casa Pescara, non tanto per le vicende di campo quanto per quelle che riguardano la società dopo le perquisizioni e le indagini della Procura che hanno interessato anche il presidente Daniele Sebastiani, assieme ad altre 17 persone e 13 società, per un profitto illecito di 12,5 milioni di euro (di cui 4,5 milioni già sequestrati).

Le parole del tecnico Buscé

Una vicenda su cui ovviamente si è soffermato anche il tecnico degli abruzzesi Antonio Buscè: “Come gruppo squadra ci isoliamo in una bolla e pensiamo esclusivamente al campo e alla causa per cui siamo qua. Siamo qui per giocare a calcio e pensiamo a fare quello, con grande serenità dobbiamo fare solo questo. - prosegue Buscè come riporta Rete 8 - Chi si occupa di vicende extracalcio farà il suo percorso. Ho già vissuto situazioni simili a Rimini e Cosenza? Il mio argomento principale è il calcio giocato e il gruppo squadra lo capisce. Noi ci creiamo forza e serenità e stiamo pensando esclusivamente alla Pianese. I giocatori sono tranquilli e dobbiamo vincere le partite sul campo”.

L'indagine su Sebastiani: " avrebbe svuotato le casse del Pescara e procurato bonus fiscali non spettanti"

La Procura di Pescara ha emesso provvedimenti per 18 presone, fra cui appunto Sebastiani, e 13 aziende e avviato perquisizioni fra l’Abruzzo e la Campania in base a un’ipotesi investigativa su un “sistema di documenti contabili fittizi avrebbe svuotato le casse del Pescara e procurato bonus fiscali non spettanti”. A carico degli indagati è contestato un profitto illecito di 12,5 milioni di euro. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno già portato alla luce appropriazioni indebite per 4,5 milioni di euro ai danni della società abruzzese, le cui risorse sarebbero state progressivamente spostate verso aziende riconducibili al principale indagato. Per giustificare gli ammanchi sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti, inoltre sono stati ottenuti indebitamente crediti d’imposta ‘Bonus Sud’ e ‘Beni strumentali nuovi 4.0’ che hanno gonfiato il costo d’acquisto delle attrezzature tecnologiche finanziate coi citati bonus.