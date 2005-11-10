Pescara, Merola annuncia un lungo stop: "Sarà dura, ma tornerò come ho sempre fatto"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:48Serie C
autore Daniel Uccellieri
24.10.2026 22:48Serie C
Dopo la doppietta al Perugia, Merola si è infortunato al ginocchio. Il giocatore annuncia un lungo stop: "Tornerò come sempre".
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C'era apprensione intorno alle condizioni di Davide Merola, uscito per infortunio ieri dopo la doppietta contro il Perugia che ha permesso al Pescara di vincere in rimonta. L'attaccante è uscito al minuto 79 sorretto da due compagni di squadra dopo una brutta torsione al ginocchio che non lasciava ben sperare.
Lo stesso giocatore, con un post sul proprio profilo Instagram, pur non entrando nel dettaglio dell'infortunio, ha confermato che dovrà stare fuori per un lungo periodo:
"Capita, capita a tante persone ma molte volte capita quando non te lo aspetti. Sarà dura ma prometto che tornerò come ho sempre fatto"
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