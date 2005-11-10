Pescara, Merola ritrova la doppietta dopo 18 mesi: Perugia ko e rincorsa che continua

Davide Merola si prende la scena e rilancia il Pescara nel Girone B di Serie C. L’attaccante, entrato a inizio ripresa, firma una doppietta al 47' e al 51' (quest’ultimo su calcio di rigore) e regala agli abruzzesi il 2-1 sul campo del Perugia. Un successo pesante nella rincorsa alle zone alte della classifica.

Due gol in quattro minuti dalla panchina

Per Merola il bottino stagionale sale a tre reti, tutte in campionato: la prima era arrivata alla prima giornata contro la Vis Pesaro (2-0), le altre due nella serata di venerdì a Perugia, a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Numeri messi a referto in appena cinque gare di Serie C, a cui si aggiunge una presenza in Coppa Italia di Serie C.

Una doppietta che mancava da 18 mesi

L’ultima volta che l’attaccante aveva firmato due gol nella stessa partita risaliva al 23 aprile 2025: nella 37ª giornata del 2024/25, il Pescara vinse 3-1 sul campo del Legnago Salus con le reti di Merola all’85' e all’87'. Con la maglia biancazzurra aveva chiuso con 17 gol il 2023/24 e con 9 il 2024/25, entrambi in Serie C; nel 2025/26, in Serie B, un solo gol in 11 presenze.

Pescara in risalita

Il successo vale tre punti pesanti: il Pescara, ottavo con 15 punti alla vigilia, sale a quota 18 e supera il Perugia, fermo a 16. In attesa delle gare del fine settimana la squadra si porta momentaneamente al quarto posto, a una lunghezza dal Grosseto (19) e a due dal Ravenna (20), con lo Spezia capolista a 28.

La squadra abruzzese è ora imbattuta da quattro giornate: tre vittorie (1-0 a Livorno, 2-0 all’Ostiamare e questo 2-1 a Perugia) e il pari 1-1 con il Guidonia Montecelio, dopo il ko interno con lo Spezia alla settima.