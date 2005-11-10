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Pescara, Merola si è operato: ricostruzione del crociato riuscita. Ora, però, un lungo stop

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 22:18Serie C
04.11.2026 22:18Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Era il 23 ottobre, e si giocava la sfida tra Perugia e Pescara, con la formazione abruzzese che rimontava l'iniziale svantaggio portando a casa la vittoria; a mettere la firma sui due provvidenziali gol, l'attaccante Davide Merola, che era per altro subentrato a inizio ripresa. Fatale però quel confronto, perché, dopo una brutta torsione al ginocchio rimediata al minuto 79, si era capito che la cosa era grave: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con tanto di stop di circa sei mesi a seguito di un'operazione chirurgica.

Intervento che è stato eseguito oggi, dal dottor Piero Volpi presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ed è perfettamente riuscito. Con il club che ha voluto mandare al proprio tesserato un messaggio di augurio.

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