Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"

Colpo esterno di grande peso per la Pianese, che sbanca il campo del Livorno nel derby toscano. Al termine della gara del Picchi, Alessandro Birindelli ha elogiato con convinzione la sua squadra.

“Questo gruppo ha grandi valori umani. Per un allenatore e lo staff sarebbe difficile migliorare senza ragazzi così disponibili e dediti al lavoro. Non ho più parole”, ha spiegato il tecnico bianconero. L’obiettivo resta la salvezza: “Vogliamo mantenere la categoria e pian piano lo stiamo raggiungendo con entusiasmo e determinazione. Vincere in stadi importanti come questo è qualcosa che i giocatori si ricorderanno”.

Birindelli ha poi sottolineato come la prestazione non sia mai mancata, nemmeno nelle sconfitte contro Vis Pesaro e Arezzo. Le ultime due vittorie, però, “ricaricano le pile” in vista della prossima sfida casalinga contro il Guidonia Montecelio..

Infine, una riflessione sul calendario: “Giocare dopo due giorni e mezzo è assurdo. Oggi era normale soffrire, ma anche in questa situazione la squadra ha dimostrato di essere grande”.