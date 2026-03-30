Cittadella, Iori: "Dobbiamo rimanere sul pezzo, gli episodi ci hanno premiato"

Terza vittoria nelle ultime quattro per il Cittadella, che davanti al proprio pubblico supera in rimonta il Lecco per 2-1, trovando il gol decisivo nella ripresa su calcio di rigore. Un successo importante per morale e classifica, arrivato al termine di una gara intensa e combattuta.

Nel post-partita, il tecnico Manuel Iori ha analizzato la sfida: “È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre”. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per una disattenzione difensiva, il Cittadella ha saputo reagire con personalità, creando diverse occasioni già prima dell’intervallo.

La svolta è arrivata nella ripresa, con una prestazione definita “grande” dallo stesso Iori: “Gli episodi alla fine ci hanno premiato, ma credo che nell’arco dei 90 minuti abbiamo fatto una gara davvero ottima”. Determinante lo spirito della squadra, capace di ribaltare una partita complicata contro un avversario ritenuto di alto livello.

Iori ha poi sottolineato gli aspetti da migliorare, in particolare in occasione del gol subito: errori di posizionamento e letture difensive che, sommati, hanno favorito l’azione del Lecco. “Sono dettagli su cui dobbiamo crescere”, ha spiegato, evidenziando però anche i meriti degli avversari.

Antipasto playoff? "Dobbiamo rimanere sul pezzo, questo è sicuro. Però oggi mi porto a casa tante cose positive della squadra. Prima di tutto essere andati sotto contro una squadra forte e averla ribaltata in casa: è importantissimo. Volevamo questa vittoria, i ragazzi l’hanno interpretata bene e abbiamo fatto anche ottime cose in base a quello che avevamo preparato contro il Lecco. Faccio un passo indietro su Maniero tornato titolare: è stata una scelta tecnica. Nelle ultime partite Gianluca (Saro, ndr) mi era piaciuto un po’ meno su alcune situazioni in cui abbiamo preso gol. Ne avevo parlato con lui prima di Arzignano e gli avevo chiesto di non farmi tornare a casa con dei dubbi. A Arzignano ha fatto anche delle buone cose, però c’è stato quell’errore sul gol… Alla fine ho preferito cambiare in un momento delicato".