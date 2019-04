© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche l’assessore allo sport di Pordenone Walter De Bortoli è intervenuto in merito alle voci, alimentate dal presidente neroverde Lovisa, di un trasferimento del club a Treviso in caso di Serie B: “Sarebbe uno schiaffo alla città, all’Amministrazione e in particolare a tutto il popolo neroverde. - esordisce De Bortoli a Il Gazzettino - La Regione ha stanziato oltre 2 milioni di euro per ristrutturare il Tognon di Fontanafredda. Per adeguarlo anche alla B servirebbero ulteriori lavori, e la Dacia Arena sarebbe la soluzione ad interim ideale. Anzi, probabilmente l’unica. Stadio nuovo? Pronti ad appoggiare Mauro Lovisa anche in questo ma deve rendersi conto che i tempi per la realizzazione di un nuovo impianto sono stimabili in tre anni. Pensi bene a ciò che vuole fare ed è possibile fare”.