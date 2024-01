Ufficiale Potenza, risolve Pisapia. E Laaribi passa a titolo definitivo alla Virtus Francavilla

È con un comunicato ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Potenza "rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Laaribi alla società Virtus Francavilla Calcio. Nella corso della sua esperienza in rossoblù, Mohamed ha totalizzato 48 presenze. La società augura al calciatore i migliori successi umani e professionali".

Questa, poi, la nota dei pugliesi: "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Laaribi, proveniente dal Potenza Calcio. Regista di centrocampo italo-marocchino classe 1993, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in serie D, poi l’esordio tra i professionisti tra le fila del Rende. Successivamente veste le maglie della Casertana e della Vibonese in C, le parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato), prima del trasferimento al Potenza nelle ultime due stagioni. Nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 150 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Messina".

Il club lucano, inoltre, "rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Luciano Pisapia. La società rossoblù augura a Luciano un futuro denso di soddisfazioni, sportive e personali".