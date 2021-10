ufficiale Novara, colpo Laaribi a centrocampo. Contratto fino al termine della stagione

Il Novara nelle giornata di ieri ha annunciato l'arrivo di Mohamed Laaribi, che aveva giocato la prima parte di stagione al Lamezia, per rinforzare il proprio reparto mediano. Questa la nota del club piemontese:

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo, fino a giugno 2022, di Mohamed LAARIBI.

Il centrocampista, classe 1993, cresce calcisticamente nella scuola calcio del suo paese, a Marina di Gioiosa, per passare poi al Roccella, squadra con la quale fa il suo esordio in Serie D ventunenne. In carriera vanta più di 100 presenze in Serie C tra Rende, Casertana e Vibonese, dove ha avuto l’opportunità di disputare anche la fase dei playoff. In Serie D gioca più di 70 gare, segnando 16 reti. Calciatore duttile, può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo.

Laaribi indosserà la maglia numero 24.

A Mohamed il benvenuto da parte del Club azzurro".