Ufficiale Pro Vercelli, cambio di vice-presidenza: saluta Smerieri e arriva Angiolini

Serie C

Oggi alle 15:19 Serie C

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che Franco Smerieri, già ex-Presidente e Presidente Onorario del Club, succede ad Anita Angiolini nel ruolo di Vice-Presidente.

Ad Anita Angiolini va il più grande e sincero ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni di vice-presidenza e per l’amore sempre dimostrato nei confronti delle Bianche Casacche.