Ufficiale Pianese, riscattato il cartellino di Masetti. Proseguirà l'avventura in bianconero

"L’U.S. Pianese comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore Lorenzo Masetti, acquisendone così le prestazioni sportive dall’Arezzo, club proprietario del suo cartellino. Arrivato nel gennaio del 2025 a Piancastagnaio, Masetti si è distinto per professionalità e impegno collezionando 17 presenze tra campionato e playoff. Per il difensore toscano sono pronti due anni di contratto. La società augura a Lorenzo buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera".

Con questa nota il club di Piancastagnaio ha annunciato la permanenza del giocatore arrivato nello scorso mercato invernale e che si è dimostrato subito protagonista nel cammino dei bianconeri nella passata stagione.

Il classe 2001, cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli, vanta una buona esperienza in terza serie con oltre 100 gare giocate in Serie C, dove ha vestito anche le maglie di Ancona e Piacenza, e nelle scorse settimane era finito nel mirino di due club di Serie B come Catanzaro e Juve Stabia. Da capire se ora i due club busseranno alla porta della Pianese o vireranno su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto difensivo.