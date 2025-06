Lotito: "Alla Lazio ora non serve comprare, ma vendere. Rifiutate offerte per cinque big"

Sono giornate di lavoro intenso e di costruzione del lavoro in casa Lazio, con la società biancoceleste che deve però fare i conti anche con le forti limitazioni alle spese provocate dal solito indice di liquidità. E l'edizione odierna del Messaggero riporta qualche dichiarazione strappata al presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito: "Non c'è alcun bisogno di comprare in questo momento. Piuttosto il problema è contrario, dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi. Parliamo di 28 giocatori di movimento per una competizione più la Coppa Italia".

Prosegue ancora nelle sue valutazioni Lotito, che assicura però ai tifosi della Lazio che le cessioni saranno limitate a chi è fuori dal progetto: "Non vendo nessun altro. Abbiamo giocatori forti, il fatto che tutto il mondo li richieda ne è la prova. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos".

Conclude quindi con le sue riflessioni il numero uno della Lazio, coinvolgendo nel discorso anche il neo allenatore Maurizio Sarri, cavallo di ritorno: "Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. Valuterà tutta la rosa in ritiro, se poi non gli piacerà qualcuno allora verrà venduto e sarà preso il sostituto".