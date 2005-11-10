Ravenna, Braida predica calma: "Troppo nervosismo. il campionato non è finito"

Il Ravenna deve ritrovare serenità e lucidità per proseguire il proprio percorso in campionato. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, capolista del Girone B di Serie C, il vicepresidente Ariedo Braida ha invitato l'ambiente giallorosso a non farsi condizionare dal nervosismo, emerso in maniera evidente durante la partita. "Siamo troppo nervosi e questo è un problema - ha spiegato Braida in un'intervista al Corriere Romagna -. Noi dobbiamo costruire la nostra storia, dopotutto bisogna considerare il fatto che due anni fa mentre il Ravenna era in D lo Spezia giocava in serie A".

"L'arbitro non deve diventare un alibi"

Il vicepresidente ha riconosciuto che la direzione arbitrale ha presentato alcuni aspetti discutibili, invitando però la squadra a concentrarsi sulle proprie responsabilità. "L'arbitro per noi non deve diventare un alibi, ha fatto degli errori ma ad esempio l'espulsione è stata legittima. Dobbiamo costruire una cultura calcistica ad alto livello ma per questo serve sempre tempo. Domenica abbiamo perso, ci sta, il calcio è questo, però anche con uno in meno, dopo l'espulsione, siamo stati più spensierati e giocato alla pari",.

Obiettivo secondo posto, Braida vuole tornare al Benelli

Nonostante la battuta d'arresto, Braida ha voluto ribadire che il campionato è ancora lungo e che non è il momento di lasciarsi sopraffare dalla delusione. "Il campionato non è affatto finito, oggi dobbiamo soprattutto difendere il secondo posto, poi tra due mesi magari vedremo dove saremo noi e dove sarà lo Spezia".

Braida, reduce da un intervento chirurgico e in attesa del via libera dei medici per tornare allo stadio, spera inoltre di poter assistere dal vivo alla sfida casalinga contro il Pineto, in programma domenica 1° novembre. "Farò il possibile per esserci", ha concluso.