Il ritorno di Ronaldinho sul terreno di gioco, a oltre dieci anni dall'ultima apparizione, ha rappresentato un momento speciale per il calcio. Domenica 15 novembre, in occasione del derby tra Ravenna e Forlì, il brasiliano è tornato a giocare, attirando l'attenzione anche fuori dai confini della Serie C. Un evento che ha lasciato il segno e sul quale si sono soffermati Ariedo Braida e Gianfranco Zola, intervenuti a margine di "Serie C Next Stop", a Milano.

Braida: "Ronaldinho è l'essenza del calcio"

Il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, ha sottolineato soprattutto la gioia e l'entusiasmo che il fuoriclasse brasiliano riesce ancora a trasmettere, definendo il suo ritorno un momento indimenticabile per chi ama questo sport.

"Per chi ama il calcio è una grande emozione. Ronaldinho è l'essenza del calcio ed è un piacere solo stare assieme a lui perché ti trasmette la gioia di vivere e di fare calcio. Lui è un bambino che resterà sempre bambino e giocherà a calcio per tutta la vita. Per noi è stato bellissimo, un'emozione e per un giorno abbiamo catalizzato l'attenzione dei mass media di tutto il mondo e questo è un piacere e un onore per noi e spero anche per tutti quelli che amano il calcio, la nostra categoria, il Ravenna".

Braida ha poi lasciato aperta la possibilità di rivedere Ronaldinho in campo, senza però sbilanciarsi sul futuro: "Lo rivedremo? Questo si vedrà. È prematuro parlarne".

Zola: "Ronaldinho ha ispirato milioni di giovani, ma la missione della C è un'altra"

Anche Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, ha commentato il ritorno in campo del brasiliano, riconoscendone il valore e l'impatto avuto su tanti giovani appassionati. L'occasione, però, è stata anche per ribadire la centralità del progetto di valorizzazione dei talenti portato avanti dalla Serie C.

"Sono rimasto sorpreso come credo tanti, ma la mission della C, con rispetto parlando, è sempre la stessa. Ronaldinho ha ispirato milioni di giovani, e siamo contenti che continui a farlo, ma noi vogliamo e dobbiamo creare le condizioni migliori per i nostri ragazzi, affinché possano poi seguire il suo percorso".