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Braida sulle elezioni federali: "Galliani? Il voto è segreto". E poi cita il Paron RoccoTMW
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 14:30Serie A
autore Tommaso Maschio
19.11.2026 14:30Serie A
L'esperto dirigente, ora al Ravenna, non si sbilancia sulle elezioni FIGC a cui è candidato il suo vecchio sodale Galliani: "Vinca il migliore? Sperémo de no"
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Il vicepresidente del Ravenna Ariedo Braida intervenuto a margine dell'evento 'Serie C Next Stop' che si tiene a Milano ha parlato anche dell'elezione del presidente della FIGC che vede in corsa anche il suo vecchio sodale Adriano Galliani: "Lei sa che votare è a scrutinio segreto, magari c'è chi dice che vota Galliani e poi fa il contrario e viceversa con chi dice di votare Malagò. Volevo fare una battuta, come diceva il Paron (Nereo Rocco NdR) vinca il migliore? Sperémo de no".
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