TMW Braida su Ronaldinho: "Essenza del calcio. Abbiamo catalizzato l'attenzione" TMW

Luca Bargellini autore Luca Bargellini vedi letture tweet condividi Fonti preferite Il vice presidente del Ravenna torna sull'esordio del brasiliano in Serie C: Lo rivedremo?Questo si vedrà". E sulle elezioni federali: "Vinca il migliore? Speremo de no". © foto di www.imagephotoagency.it Il vice presidente del Ravenna Ariedo Braida intervenuto a margine dell'evento 'Serie C Next Stop' che si tiene a Milano ha parlato del ritorno in campo di ‹Strong»Rona dinho { if (success && (tcData.eventStatus === "tcloaded" || tcData.eventStatus === "useractioncomplete")) { var teadsScript = document.createElement("script"); teadsScript.type = "text/javascript"; teadsScript.async = true; teadsScript.class = "teads"; teadsScript.src = "https://a.teads.tv/page/202657/tag"; document.getElementById("inRead").appendChild(teadsScript); } });

Il dirigente dei romagnoli si sofferma poi anche sulla sfida allo Spezia per la promozione diretta in Serie B: iNon siamo i favoriti, lo dice anche la classifica. Lo Spezia è una squadra molto forte, noi cerchiamo di fare del nostro meglio per restare lì e lottare fino alla fine. Se poi lo Spezia continuerà a mostrare quello che sta facendo e di essere migliore di noi è giusto che vinca il campionato. Il calcio è competizione e dunque bisogna giocarsela senza paura, noi lotteremo fino alla fine per ottenere un traguardo importante".

Sull'elezione della EIGC

Infine Braida parla anche dell'elezione del presidente della FIGC che vede in corsa anche il suo vecchio sodale Adriano Galliani: "Lei sa che votare è a scrutinio segreto, magari c'è chi dice che vota Galliani e poi fa il contrario e viceversa con chi dice di votare

Malagò. Volevo fare una battuta, come diceva il Paron (Nereo Rocco NdR) vinca il migliore, sperémo de no".