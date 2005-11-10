Ravenna, Braida su Ronaldinho: "È magia pura. Spero torni a giocare con noi"

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha parlato a SkySport del derby vinto contro il Forlì e del ritorno in campo di Ronaldinho:

"Gioia infinita rivedere un campionissimo che fa in modo meraviglioso anche le piccole cose. Ancora incanta sia i piccoli che i grandi. Io stravedo per lui. Spero che torni ancora a giocare con noi a Ravenna. Lui è formidabile, ha la magia. Quando tocca il pallone o si muove è magico. I suoi passi sono di un campione. Lui è uno di quelli che sa davvero giocare a calcio. Il presidente Cipriani si merita gli applausi di tutta Ravenna perché ha portato questa città e questo club al centro di tutto il mondo.

Il ricordo più bello di Ronaldinho? Nel derby di Milano mi ha fatto impazzire con quella perla. Ma la cosa più bella è la sua persona".