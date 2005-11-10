Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 20:12Serie C
20.10.2026 20:12Serie C
Fonti preferite
Il tecnico granata commenta il 2-0 subito nel recupero della nona giornata di Serie C.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Reggiana di Attilio Tesser è uscita sconfitta dal campo del Pineto, nel recupero della 9ª giornata del campionato di Serie C. La gara, sospesa il 10 ottobre per impraticabilità del campo, è ripresa dal 70' e si è chiusa sul 2-0 per gli abruzzesi (reti di Forte all’11' e Pellegrino al 43'). Al termine il tecnico granata ha analizzato la prestazione, il momento della squadra e la corsa alle zone alte, guardando già alla trasferta in casa del Grosseto.

Mister, cosa è successo in questi pochi minuti e i ragazzi hanno fatto ciò che chiedevate nello spogliatoio?
"Ci ha impedito di farlo il Pineto, con l’aggressività che ha messo su ogni pallone. Non era facile creare qualcosa in pochi minuti, soprattutto perché hanno corso e si sono chiusi tutti dietro, com’era normale che fosse. C’è stato forse qualche intervento cattivo di troppo, ma è logico e fisiologico. Hanno interrotto continuamente la partita e non ci hanno mai permesso di giocare per un minuto di fila: abbiamo giocato punizione, palla dentro, respinta, contropiede, e ancora punizione, respinta, contropiede. Abbiamo giocato tutto meno che a calcio, ed era quello che volevano loro: sono stati molto bravi".

Il percorso della Reggiana cambia, adesso?
"Abbiamo 17 punti e siamo quarti in classifica. Abbiamo sbagliato la gara di Pineto e forse un tempo a Perugia, dove ci può stare, perché abbiamo giocato male. Ma il calcio è così: una volta si gioca molto bene, una volta un po’ meno, magari male come a Pineto. Ne prendiamo nota: abbiamo sbagliato quei 55 minuti in cui abbiamo giocato e l’abbiamo pagata, ma per il resto siamo in linea con le aspettative del nostro campionato. Con un punto in più a Perugia saremmo tranquillamente secondi. La speranza è sempre quella di fare meglio, ma le assicuro che, al di là dello Spezia, che sta facendo qualcosa di straordinario e al quale faccio i complimenti, ci manca qualcosina, non tanto. L’andamento della gara poteva essere tranquillamente un pareggio, o anche una vittoria nostra, se avessimo sfruttato qualche occasione avuta sullo 0-0, anche limpida, senza portiere: forse avremmo visto anche un secondo tempo diverso. La squadra ha sbagliato un paio di partite, ma 17 punti sono in linea con il nostro programma, anche se con uno in più sarei più contento".

Come si prepara una partita come questa, giocata di martedì pomeriggio? Un impegno del genere, soprattutto per la trasferta più che per i minuti in campo, complica la preparazione tra una gara e l’altra?
"Certo che la complica, già quando giochi di lunedì e poi di sabato perdi giorni di allenamento. Pur avendo giocato poco oggi, domani non puoi allenarti dopo cinque ore di viaggio ieri e altre quattro ore e mezza, o cinque, stasera. Chi ha giocato 32-33 minuti oggi non può certo lavorare a pieno ritmo. Complica un pochino, ma giochiamo domenica e abbiamo il tempo per recuperare e preparare la partita, pur non lavorando come in una settimana classica. È una gara molto impegnativa per noi, quella contro il Grosseto".

Da questa battuta d’arresto c’è qualcosa che vi portate dietro per costruire la preparazione delle prossime partite?
"L’abbiamo già fatto, perché questi 30 minuti non contano. Eravamo sotto 2-0 e abbiamo reagito molto bene con la Torres: abbiamo fatto un’ottima partita e vinto con merito. L’insegnamento c’è già. Quello di oggi è una lezione di chi ha cattiveria e determinazione, come le ha avute il Pineto: se vuoi portare a casa un risultato devi metterci tutto. Hanno anche letto bene la gara, spezzettandola continuamente, con una malizia che si è vista anche grazie a qualche giocatore d’esperienza più dietro che in mezzo o davanti. Ora dobbiamo riprendere la nostra strada. Abbiamo una partita molto importante contro la seconda della classe, il Grosseto, vera sorpresa, che è venuto qui e ha segnato quattro gol al Pineto, dopo averne fatti quattro al Livorno la settimana scorsa: sono in uno stato di grazia importante. Lì non si può sbagliare, perché in quest’ultimo periodo non abbiamo inanellato un filotto davvero buono, nonostante la vittoria con la Torres, che ci ha messo in una buona posizione di classifica. Ci aspetta il viaggio di ritorno e da domani pomeriggio massima concentrazione per questa partita importante e difficile".

Lei è un allenatore di grande esperienza e ha fatto campionati importanti in questa categoria. Come vede le zone alte della classifica, con i successi di Pescara e Perugia, date in difficoltà ma che conoscono bene il campionato?
"Le zone alte sono ancora una zona di mischia: in tre punti e due partite vai su e giù, puoi trovarti dal quarto al settimo o all’ottavo posto e viceversa, e risalire velocemente. È un girone impegnativo e molto equilibrato. A parte una grande sorpresa per continuità di rendimento, non tanto per il valore tecnico, anche se c’è pure quello, trattandosi di una squadra rifondata in toto, è difficile con tutti. Non c’è una partita già segnata in partenza: si dice sempre così, ma in questo campionato c’è un equilibrio che rasenta l’incredibile. Se sei leggermente sottotono, una volta per ragioni fisiche, una volta per ragioni tecniche, e sbagli qualcosina, fai fatica con tutti".

Articoli correlati

Immagine news 1
Reggiana, Tesser scuote la squadra: "Contro la Torres servono coraggio e personalità"
Immagine news 2
Reggiana, allarme infortuni: Battistini e Tripaldelli a rischio, Tesser prova la difesa a tre
Immagine news 3
Reggiana, Tesser: "Tenuto testa allo Spezia, peccato non aver sfruttato le occasioni"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
20:34 Serie C
Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine news 2
20:12 Serie C
Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine news 3
19:49 Serie C
Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Immagine news 4
19:42 Serie C
Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?
Immagine news 5
19:19 Serie C
Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"
Immagine news 6
18:49 Serie CLive TMW
Live TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro
Immagine news 7
18:19 Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: stangata per il Treviso. Due giornate a D'Andrea (Ostiamare)
Immagine news 8
18:04 Serie CUfficiale
UfficialeVis Pesaro, Alfredo Aglietti nuovo allenatore. Accordo fino a giugno con opzione
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 La Lega risponde alla Fiorentina: "Gol Pongracic? Seguite le procedure corrette per problemi tecnici"
Immagine top news n.1 Napoli, Allegri: "Le difficoltà in una stagione ci sono, non dobbiamo avere ansia"
Immagine top news n.2 Como, Nico Paz: "Mi sento apprezzato qua, gioco con fiducia. Ho 22 anni ma devo migliorare"
Immagine top news n.3 Chivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine top news n.4 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.5 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.6 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A De Bruyne playmaker, Allegri ci prova. Dopo il Frosinone disse: "Si diverte più avanti"
Immagine box news Serie A Napoli, McTominay: "Momento difficile, dobbiamo restare zitti e lavorare"
Immagine box news Serie A Roma su Endrick? D'Amico: "Gennaio è lontano, ma faremo il massimo per il mister"
Immagine box news Serie A Napoli, Manna: "Allegri non è in discussione, la rosa va ringiovanita ma..."
Immagine box news Serie A La Lega risponde alla Fiorentina: "Gol Pongracic? Seguite le procedure corrette per problemi tecnici"
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Le difficoltà in una stagione ci sono, non dobbiamo avere ansia"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, report medico: riduzione della frattura del metacarpo per Mattia Bani
Immagine box news Serie B Empoli, presentato il progetto di fattibilità per la riqualificazione del 'Castellani'
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Serie C
Immagine box news Serie C Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine box news Serie C Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Immagine box news Serie C Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi