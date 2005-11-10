Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"

Dopo il successo sulla Sambenedettese, il tecnico della Reggiana Attilio Tesser ha commentato: "Bisognava ripartire e non era semplice - riporta TuttoReggiana.com -, perché venivamo da una serie di risultati non positivi e un po' di tensione c'era. Vedo che nessuno ricorda mai, senza piangerci addosso, tutti i giocatori che sono fuori. La settimana scorsa a Grosseto abbiamo creato dieci-dodici palle gol, ma nessuno parla del portiere avversario o del fatto che non siamo riusciti a finalizzare. Sono contento quando non prendiamo gol, ma, per onestà intellettuale, in una situazione come la nostra qualche problema c'è, soprattutto considerando i sei giocatori indisponibili.

Ci mancavano Sipos e Girma, quindi eravamo senza tutto l'attacco. Venivamo da un momento negativo e un po' di tensione e pressione le abbiamo sentite, perché siamo esseri umani. Davanti ci sono mancati alcuni riferimenti fisici e di struttura, che fanno parte del nostro modo di giocare, e così si fa più fatica. Nel primo tempo Cavaliere non ha ricevuto palloni puliti da giocare dentro l'area, perché la squadra non ha fatto bene nello sviluppo del gioco.

Merito anche della Sambenedettese, che ha qualità e lo ha dimostrato, ma credo che paura e tensione ci abbiano tenuto un po' bloccati. Nel secondo tempo abbiamo cambiato intensità, tirando fuori qualcosa in più e guadagnando venti metri di campo. Questa volta abbiamo avuto l'episodio a favore e Cavaliere è stato molto bravo a finalizzare. È un finalizzatore importante e ci ha dato una grande mano: sono davvero contento per lui".