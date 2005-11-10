La Reggiana non può più permettersi passi falsi. Dopo quattro sconfitte consecutive in trasferta, la formazione granata è attesa domenica sul campo del Forlì, nella gara valida per la 15ª giornata del Girone B di Serie C. Un appuntamento importante per la squadra di Attilio Tesser, che occupa attualmente il sesto posto in classifica con 21 punti e ha bisogno di ritrovare continuità per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita, non nasconde le difficoltà del momento e riconosce che il rendimento è inferiore alle aspettative iniziali. L'obiettivo è tornare a vincere, senza però perdere di vista la necessità di ritrovare solidità e fiducia. Di fronte ci sarà un Forlì organizzato, reduce dal cambio in panchina con l'arrivo di Lamberto Zauli e particolarmente efficace tra le mura amiche. Ecco le dichiarazioni più significative raccolte da TuttoReggiana.

"A Forlì ci serve subito fare risultato"

L'allenatore granata parte dalla necessità di invertire il trend negativo lontano da casa. Quattro sconfitte consecutive in trasferta rappresentano un dato che non può essere ignorato, soprattutto in una fase della stagione nella quale la classifica comincia ad assumere un peso sempre maggiore.

"Il pensiero che dobbiamo mantenere non è quello di non perdere, ma di giocare per vincere – spiega Tesser –. Poi la gara va letta e quindi, se non puoi vincerla, l'importante è non perdere ancora. L'idea però è di fare bottino pieno, sempre".

Una mentalità che il tecnico vuole trasmettere alla squadra, senza rinunciare alla necessaria capacità di interpretare i diversi momenti della partita. Contro il Forlì potrebbe esserci qualche cambiamento nell'undici iniziale, ma non nell'impostazione tattica: "Probabilmente un paio di cambi, rispetto all'undici di sabato scorso, potrei operarli. Sto dando continuità al modulo, perché questo è un momento in cui serve maggiore compattezza".

Il Forlì e il cambio in panchina: "Squadra organizzata"

Sul fronte avversario, Tesser non si fida del momento dei romagnoli, che hanno recentemente affidato la guida tecnica a Zauli dopo le dimissioni di Campedelli. Il Forlì ha raccolto 15 punti nelle prime 14 giornate, ma ben 12 sono arrivati nelle gare casalinghe, dove è ancora imbattuto.

"Siamo a un punto del campionato in cui, qualunque modulo ti trovi davanti, devi essere pronto ad affrontarlo, in tutte e due le fasi di gioco. È doveroso per una squadra come la nostra. C'è consapevolezza di trovare un Forlì con buona qualità tecnica, che in casa ha fatto 12 dei 15 punti che ha in classifica, senza sconfitte".

L'allenatore ha poi aggiunto: "La settimana scorsa ha messo in difficoltà il Ravenna. Io guardo in casa mia e conta quello che sapremo fare. Penso e spero che questi ragazzi facciano bene, ci dobbiamo credere con grande fiducia, senza un minimo di presunzione e voglia di andarci a prendere la partita".

Un avversario che Tesser descrive come intenso e aggressivo, con una buona organizzazione collettiva e una struttura consolidata. "Ho visionato le partite dei romagnoli con Livorno e Ravenna e la sensazione è quella di grande organizzazione e compattezza, un gruppo che gioca da anni assieme".

Classifica e ambizioni: "Siamo al di sotto delle aspettative"

La Reggiana è attualmente nel gruppo delle squadre che occupano le zone alte della graduatoria, ma il rendimento non soddisfa le aspettative della vigilia. Tesser non nasconde il divario tra gli obiettivi iniziali e quanto mostrato finora, pur invitando a non perdere di vista il percorso ancora da completare.

"I numeri dicono così, poi se guardiamo il primo posto… Io ribadisco quello che deve animarci: dare il massimo a ogni partita e fare più risultati utili possibili. Nella classifica attuale siamo dietro e nessuno ha la presunzione di dire che possiamo vincere il campionato. Il nostro obiettivo, dichiarato a inizio stagione, è rimanere nelle zone alte della classifica e oggi siamo lì, in mezzo a tante altre squadre, nel giro di pochi punti".

Il riferimento temporale più importante è rappresentato dalle ultime cinque gare del girone d'andata: "Dobbiamo migliorare, cercare di fare un filotto di risultati come era stato nelle prime sei partite. In queste ultime cinque partite dobbiamo trovare la famosa continuità di risultati e questi arrivano spesso tramite la prestazione, quindi dobbiamo essere convincenti come gioco, intensità e come squadra. A Forlì ci serve subito fare risultato".

Ponsi e Bertagnoli: le indicazioni di formazione

Per quanto riguarda la disponibilità dei singoli, arrivano indicazioni positive da Bertagnoli, che ha lavorato regolarmente durante la settimana. "Ha lavorato bene tutta la settimana e lo sto tenendo in considerazione". Diversa la situazione di Ponsi, che potrà eventualmente trovare spazio a gara in corso: "Potrebbe tornare utile durante la partita, non ancora dall'inizio".

Tesser ha parlato anche della crescita di Cavaliere ed Henry. Il primo rappresenta una delle note positive delle ultime settimane: "Cavaliere in ritiro si era già messo in mostra nelle amichevoli e il suo ruolo di finalizzatore lo sta dimostrando in queste ultime uscite in cui è stato impegnato. È una bella sorpresa, siamo contenti di quello che sta facendo".

Parole positive anche per Henry, pur con la consapevolezza che il percorso di recupero della migliore condizione richieda ancora tempo: "Anche Henry sta crescendo, ma aspettatevi una leggera flessione che è solo fisiologica da parte di un giocatore che non vedeva il campo da diversi mesi". Il tecnico ne ha comunque sottolineato le qualità tecniche e tattiche, auspicando che possa raggiungere progressivamente una condizione migliore.

"Abbiamo l'obbligo di fare meglio"

In conclusione, Tesser è tornato sul momento dello spogliatoio, riconoscendo che i risultati negativi hanno inevitabilmente inciso sull'umore del gruppo. L'allenatore ha però escluso che le vicende societarie abbiano avuto ripercussioni sulla squadra.

"Escludendo il discorso societario, che non entra nello spogliatoio e non incide, la squadra è composta da un gruppo sano, che si allena bene ma che non ha certamente l'umore al massimo. Siamo al di sotto delle aspettative, anche nostre e io per primo ne sono consapevole".

Il tecnico individua nella fiducia e nell'umiltà le basi per ripartire: "I punti che ballano sono tre o quattro che servono per stare là. Abbiamo l'obbligo di fare meglio e di giocare in fiducia. Non è facile, ma ora ci serve tanta umiltà per poi avere fiducia e consapevolezza in noi stessi".