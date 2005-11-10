Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Tesser scuote la Reggiana: "Servono umiltà e voglia di aggredire la partita"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 23:34Serie C
13.11.2026 23:34Serie C
Fonti preferite
Tesser alla vigilia del Livorno: "Confronto duro ma costruttivo". Il tecnico chiede continuità e umiltà e conferma la fiducia in Cavaliere, in coppia con Henry.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia importante per la Reggiana, attesa domani dalla sfida casalinga contro il Livorno, valida per la 14ª giornata del Girone B di Serie C. I granata arrivano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta Under 23, un risultato che ha portato anche a un confronto interno tra squadra e staff tecnico. A raccontarlo è stato Attilio Tesser nel corso della consueta conferenza stampa della viglia.

IL CONFRONTO DOPO L'ATALANTA U23

"Abbiamo esaminato la partita con l'Atalanta Under 23 - riporta TuttoReggiana -: davanti alle immagini non si scappa. Abbiamo alzato la voce per rimproverare e sottolineare gli errori. Il confronto questa settimana c'è stato, anche duro e schietto, con grande partecipazione da parte di tutti, soprattutto dei giocatori che stanno rientrando e che hanno grande personalità all'interno dello spogliatoio".
Tesser non nasconde la necessità di un cambio di passo: "È stato un confronto duro, ma costruttivo, perché in famiglia si può litigare, ma portando positività. C'è già abbastanza negatività. Serve guardare le cose con la giusta obiettività e capire i motivi dei tanti sbalzi di prestazione all'interno della stessa partita. Questa squadra non può permettersi questi alti e bassi, ora che stanno rientrando giocatori esperti".

CONTINUITÀ E AGGRESSIVITÀ: COSA SERVE ALLA REGGIANA

Il problema, secondo l'allenatore, riguarda soprattutto la capacità di mantenere un determinato livello di rendimento durante tutta la gara. "In tutta onestà, se sapessi spiegarmi questa altalena di prestazioni avremmo già risolto il problema. Basta poco per accenderci, ma finché non scatta quella scintilla a volte facciamo fatica a entrare in partita. Quello che manca è la continuità. Non sono situazioni contingenti di campo, tuttavia fiducia e concentrazione sono valori imprescindibili per fare bene. Servono umiltà e voglia di aggredire la partita".
L'allenatore vuole ripartire anche dagli aspetti positivi mostrati dalla squadra nelle precedenti settimane: "È vero che abbiamo fatto brutte partite, ma è altrettanto vero che ne abbiamo giocate di positive. Dobbiamo guardare a quelle per scendere in campo con fiducia, senza paura e tensioni, consapevoli di poter dare il meglio di noi stessi, con la giusta cattiveria calcistica".

IL MODULO E LE SCELTE OFFENSIVE

Contro il Livorno potrebbe esserci anche qualche novità tattica. Il recupero di Alessandro Tripaldelli offre infatti a Tesser un'alternativa in più, con la possibilità di tornare alla difesa a quattro oppure confermare l'assetto utilizzato recentemente. "I moduli non vincono le partite. Vanno interpretati i momenti della gara. Ora, avendo recuperato Tripaldelli, posso fare delle valutazioni. Verificheremo se è il momento di tornare a come facevamo prima oppure se questo sistema ci dà un po' più di sicurezza. Se le teste sono serene, si può giocare in qualsiasi maniera".
Sul fronte offensivo, invece, il tecnico ha parlato della concorrenza tra Cavaliere, Henry e Girma, senza escludere a priori diverse soluzioni. "Nell'ultima partita a Grosseto Natan Girma aveva fatto bene. Prima della trasferta di Caravaggio non lo vedevo ancora in ordine con la caviglia. In settimana, però, tutti e tre hanno lavorato molto bene e, onestamente, penso che Cavaliere si meriti quello che si è conquistato sul campo. Non a discapito degli altri, ma per meriti totalmente suoi".
Sulla possibilità di schierare contemporaneamente Girma, Henry e Cavaliere, con Portanova nel ruolo di interno di centrocampo, Tesser ha invece spiegato: "Sarebbe un po' troppo".

IL LIVORNO E LE DIFFICOLTÀ DELLA PARTITA

Il prossimo avversario rappresenta un test significativo per la Reggiana. Tesser si aspetta una partita di qualità, considerando anche i cambiamenti intervenuti nella rosa amaranto rispetto alla sfida di Coppa Italia disputata a Ferragosto. "Penso sarà una bella partita, perché se noi daremo il meglio dall'altra parte troveremo una squadra con grande qualità. Sono cambiati diversi interpreti: hanno inserito giocatori di esperienza come Arrigoni, Haas e Veseli. Poi Gabbiani ha preso il posto di Di Carmine: basta questo per capire l'ampiezza della rosa del Livorno".
Tesser ha evidenziato anche la capacità degli amaranto di modificare il proprio assetto durante la gara: "Nelle ultime partite hanno utilizzato il 4-3-3, poi sono passati al 4-2-3-1 e in più occasioni anche al 3-5-2. Dobbiamo essere bravi a interpretare la partita in base alle loro caratteristiche".

LE VICENDE SOCIETARIE E IL RAPPORTO CON LA REGGIANA

Nonostante le questioni societarie che stanno interessando il club emiliano, Tesser assicura che l'argomento non è entrato nelle dinamiche quotidiane dello spogliatoio. "Nella testa di qualche giocatore il pensiero ovviamente c'è, ma nello spogliatoio e in campo non ho mai sentito parlare di questo argomento, nemmeno per un minuto".
Il tecnico è tornato anche sul proprio arrivo a Reggio Emilia e sulle condizioni economiche che hanno accompagnato la scelta: "Sono stato onesto sin dal primo giorno di ritiro, intervenendo sulla squadra fin dalla prima partita contro il Masone, quando c'era un ambiente depresso. Non ho mai cercato scusanti, ma state dimenticando una cosa fondamentale: la Reggiana che avevamo ipotizzato all'inizio praticamente non ha mai giocato, perché sono mancati elementi come Castagnetti e Henry, mentre Bertagnoli si è fatto male".
Tesser ha poi ricordato il percorso della squadra prima dell'ultima sconfitta: "Abbiamo ottenuto sei risultati utili consecutivi e, numeri alla mano, eravamo la terza difesa del campionato. So che conta soltanto la classifica finale ed è su quella che mi baso, insieme ai miei giocatori".
Infine, la conferma di aver accettato una riduzione significativa del proprio compenso per sposare il progetto granata: "È vero, ho ridotto di molto il mio ingaggio perché avevo il piacere di sedermi sulla panchina della Reggiana".

Articoli correlati

Immagine news 1
Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine news 2
Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine news 3
Reggiana, Tesser scuote la squadra: "Contro la Torres servono coraggio e personalità"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
23:49 Serie C
Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"
Immagine news 2
23:34 Serie C
Tesser scuote la Reggiana: "Servono umiltà e voglia di aggredire la partita"
Immagine news 3
23:19 Serie C
Carpi, Miramari si presenta: "Il modulo di gioco è l'ultima pagina del libro"
Immagine news 4
22:49 Serie C
Union Brescia, Corini prima dell'AlbinoLeffe: "Siamo motivati, cavalchiamo l'onda"
Immagine news 5
22:26 Serie C
Spezia, Roberts dà il benvenuto a Repole: "Costruiremo un futuro sostenibile"
Immagine news 6
22:23 Serie C
Ravenna, Cipriani su Ronaldinho: "Ispirazione per ogni bambino che gioca a calcio"
Immagine news 7
22:20 Serie C
Serie C, 14ª giornata: i risultati degli anticipi. Il Latina cala il poker col Campobasso
Immagine news 8
22:12 Serie CLive TMW
Live TMWTorna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi
Immagine top news n.1 Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
Immagine top news n.2 Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare
Immagine top news n.3 Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz
Immagine top news n.4 Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato
Immagine top news n.5 Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A La storia del Pochettino allenatore: il modello Bielsa, la finale di Champions e qualche fallimento inatteso
Immagine box news Serie A Tare su Allegri: "Era l'allenatore giusto per il Milan, dispiace anche a lui com'è finita"
Immagine box news Serie A Courtois ha messo nel mirino il calcio italiano: cos'è la sua NXTPLAY e quali club segue già
Immagine box news Serie A Cagliari al lavoro senza i nazionali e con 7 indisponibili: il report dell'allenamento
Immagine box news Serie A Da Brooklyn al Milan, Cardinale nomina Brett Yormark ad di MSE: chi è il nuovo dirigente
Immagine box news Serie A Nations League, i verdetti della serata: Olanda vede i quarti, Svizzera promossa e Serbia giù
Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Immagine box news Serie B Palermo, Pohjanpalo svela lo spogliatoio: "Palumbo dj... ma mette musica di merda"
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Suslov domani in Italia per continuare il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie B Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato su Di Taranto: "Si apre un nuovo ciclo. Serviva una figura fresca"
Serie C
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"
Immagine box news Serie C Tesser scuote la Reggiana: "Servono umiltà e voglia di aggredire la partita"
Immagine box news Serie C Carpi, Miramari si presenta: "Il modulo di gioco è l'ultima pagina del libro"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini prima dell'AlbinoLeffe: "Siamo motivati, cavalchiamo l'onda"
Immagine box news Serie C Spezia, Roberts dà il benvenuto a Repole: "Costruiremo un futuro sostenibile"
Immagine box news Serie C Ravenna, Cipriani su Ronaldinho: "Ispirazione per ogni bambino che gioca a calcio"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
16:49 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
11:51 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati