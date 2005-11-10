Tesser scuote la Reggiana: "Servono umiltà e voglia di aggredire la partita"

Vigilia importante per la Reggiana, attesa domani dalla sfida casalinga contro il Livorno, valida per la 14ª giornata del Girone B di Serie C. I granata arrivano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta Under 23, un risultato che ha portato anche a un confronto interno tra squadra e staff tecnico. A raccontarlo è stato Attilio Tesser nel corso della consueta conferenza stampa della viglia.

IL CONFRONTO DOPO L'ATALANTA U23

"Abbiamo esaminato la partita con l'Atalanta Under 23 - riporta TuttoReggiana -: davanti alle immagini non si scappa. Abbiamo alzato la voce per rimproverare e sottolineare gli errori. Il confronto questa settimana c'è stato, anche duro e schietto, con grande partecipazione da parte di tutti, soprattutto dei giocatori che stanno rientrando e che hanno grande personalità all'interno dello spogliatoio".

Tesser non nasconde la necessità di un cambio di passo: "È stato un confronto duro, ma costruttivo, perché in famiglia si può litigare, ma portando positività. C'è già abbastanza negatività. Serve guardare le cose con la giusta obiettività e capire i motivi dei tanti sbalzi di prestazione all'interno della stessa partita. Questa squadra non può permettersi questi alti e bassi, ora che stanno rientrando giocatori esperti".

CONTINUITÀ E AGGRESSIVITÀ: COSA SERVE ALLA REGGIANA

Il problema, secondo l'allenatore, riguarda soprattutto la capacità di mantenere un determinato livello di rendimento durante tutta la gara. "In tutta onestà, se sapessi spiegarmi questa altalena di prestazioni avremmo già risolto il problema. Basta poco per accenderci, ma finché non scatta quella scintilla a volte facciamo fatica a entrare in partita. Quello che manca è la continuità. Non sono situazioni contingenti di campo, tuttavia fiducia e concentrazione sono valori imprescindibili per fare bene. Servono umiltà e voglia di aggredire la partita".

L'allenatore vuole ripartire anche dagli aspetti positivi mostrati dalla squadra nelle precedenti settimane: "È vero che abbiamo fatto brutte partite, ma è altrettanto vero che ne abbiamo giocate di positive. Dobbiamo guardare a quelle per scendere in campo con fiducia, senza paura e tensioni, consapevoli di poter dare il meglio di noi stessi, con la giusta cattiveria calcistica".

IL MODULO E LE SCELTE OFFENSIVE

Contro il Livorno potrebbe esserci anche qualche novità tattica. Il recupero di Alessandro Tripaldelli offre infatti a Tesser un'alternativa in più, con la possibilità di tornare alla difesa a quattro oppure confermare l'assetto utilizzato recentemente. "I moduli non vincono le partite. Vanno interpretati i momenti della gara. Ora, avendo recuperato Tripaldelli, posso fare delle valutazioni. Verificheremo se è il momento di tornare a come facevamo prima oppure se questo sistema ci dà un po' più di sicurezza. Se le teste sono serene, si può giocare in qualsiasi maniera".

Sul fronte offensivo, invece, il tecnico ha parlato della concorrenza tra Cavaliere, Henry e Girma, senza escludere a priori diverse soluzioni. "Nell'ultima partita a Grosseto Natan Girma aveva fatto bene. Prima della trasferta di Caravaggio non lo vedevo ancora in ordine con la caviglia. In settimana, però, tutti e tre hanno lavorato molto bene e, onestamente, penso che Cavaliere si meriti quello che si è conquistato sul campo. Non a discapito degli altri, ma per meriti totalmente suoi".

Sulla possibilità di schierare contemporaneamente Girma, Henry e Cavaliere, con Portanova nel ruolo di interno di centrocampo, Tesser ha invece spiegato: "Sarebbe un po' troppo".

IL LIVORNO E LE DIFFICOLTÀ DELLA PARTITA

Il prossimo avversario rappresenta un test significativo per la Reggiana. Tesser si aspetta una partita di qualità, considerando anche i cambiamenti intervenuti nella rosa amaranto rispetto alla sfida di Coppa Italia disputata a Ferragosto. "Penso sarà una bella partita, perché se noi daremo il meglio dall'altra parte troveremo una squadra con grande qualità. Sono cambiati diversi interpreti: hanno inserito giocatori di esperienza come Arrigoni, Haas e Veseli. Poi Gabbiani ha preso il posto di Di Carmine: basta questo per capire l'ampiezza della rosa del Livorno".

Tesser ha evidenziato anche la capacità degli amaranto di modificare il proprio assetto durante la gara: "Nelle ultime partite hanno utilizzato il 4-3-3, poi sono passati al 4-2-3-1 e in più occasioni anche al 3-5-2. Dobbiamo essere bravi a interpretare la partita in base alle loro caratteristiche".

LE VICENDE SOCIETARIE E IL RAPPORTO CON LA REGGIANA

Nonostante le questioni societarie che stanno interessando il club emiliano, Tesser assicura che l'argomento non è entrato nelle dinamiche quotidiane dello spogliatoio. "Nella testa di qualche giocatore il pensiero ovviamente c'è, ma nello spogliatoio e in campo non ho mai sentito parlare di questo argomento, nemmeno per un minuto".

Il tecnico è tornato anche sul proprio arrivo a Reggio Emilia e sulle condizioni economiche che hanno accompagnato la scelta: "Sono stato onesto sin dal primo giorno di ritiro, intervenendo sulla squadra fin dalla prima partita contro il Masone, quando c'era un ambiente depresso. Non ho mai cercato scusanti, ma state dimenticando una cosa fondamentale: la Reggiana che avevamo ipotizzato all'inizio praticamente non ha mai giocato, perché sono mancati elementi come Castagnetti e Henry, mentre Bertagnoli si è fatto male".

Tesser ha poi ricordato il percorso della squadra prima dell'ultima sconfitta: "Abbiamo ottenuto sei risultati utili consecutivi e, numeri alla mano, eravamo la terza difesa del campionato. So che conta soltanto la classifica finale ed è su quella che mi baso, insieme ai miei giocatori".

Infine, la conferma di aver accettato una riduzione significativa del proprio compenso per sposare il progetto granata: "È vero, ho ridotto di molto il mio ingaggio perché avevo il piacere di sedermi sulla panchina della Reggiana".