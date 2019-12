© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi intervenuto ai microfoni di Reggina TV si è detto tranquillo in vista della riapertura del mercato e di non temere il Bari, club pronto a rinforzarsi in maniera importante: “Chi interverrà in maniera pesante a gennaio lo farà perché a luglio non ha fatto le cose bene. Noi cercheremo di migliorare la squadra, qualcosa di buono si può fare. Il Bari può rinforzarsi quanto vuole, ma noi abbiamo 10 punti di vantaggio e dobbiamo sfruttarli. Mi sentirò realizzato in tutti i sensi quando saremo andati in Serie B, altrimenti avremo fatto un buon lavoro a metà".