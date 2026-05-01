Salernitana, può tornare Coda: il bomber è in scadenza con la Sampdoria
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La Salernitana valuta un ritorno in attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da OttoPagine.it, il club granata starebbe pensando a Massimo Coda, già protagonista tra il 2015 e il 2017 con 33 reti in 85 presenze. L’attaccante è attualmente in scadenza di contratto con la Sampdoria.
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