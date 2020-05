Sambenedettese, Frediani: "A esser sincero avrei preferito che si giocassero i playoff"

Attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato il jolly offensivo della Sambenedettese Marco Frediani che, dopo aver ripercorso tutta la sua carriera, va all'attualità: "Penso di aver disputato un’ottima stagione in un ruolo nuovo per me, che mi piace molto, e che mi permette di sfruttare al meglio corsa e inserimento. Devo ringraziare in primis mister Montero per i preziosissimi consigli e i compagni che mi hanno aiutato tantissimo soprattutto nella fase di non possesso dove all’inizio avevo qualche problema di adattamento. Ci avevo giocato con De Canio qualche volta a Terni, ma qui ho capito veramente che, oltre all’esterno d’attacco, posso fare anche la mezzala ed è stato quindi un grande arricchimento per me come calciatore. Sono quindi molto contento anche se c’è rammarico di non poter aver concluso la stagione in un momento in cui le cose non stavano andando bene a livello di risultati e avevamo tutti una gran voglia di giocarci al massimo le ultime partite e i playoff”.

Proprio sulla stagione attuale: "Giusto promuovere le prime tre e basarsi su dati oggettivi per promuovere la quarta anche se questo ha aperto inevitabilmente discussioni. A essere sincero avrei preferito che si giocassero i playoff, magari anche in forma ridotta con le seconde di ogni girone in una specie di triangolare. Ma se non ci sono le condizioni per tornare a giocare è giusto basarsi sul merito sportivo. Purtroppo siamo in una situazione di emergenza straordinaria".

Conclude con una nota sul futuro: "Ho ancora un anno di contratto con il Parma e quando sarà il momento ne parleremo e valuteremo tutto. Non nascondo di essere preoccupato vista la situazione attuale, ma spero che vengano ripristinate le giuste condizioni in ogni ambito, prima in quello sanitario, senza salute non si può giocare a calcio”.