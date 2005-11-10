Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 17.30. Tris Alcione, Pescara ok

Sono terminati i primi tempi delle partite in programma alle 17.30 e valide per la 10ª giornata di Serie C. Brilla l'Alcione Milano, che sta battendo nettamente il Desenzano. Bene anche Novara, Ospitaletto e Pescara, rispettivamente contro AlbinoLeffe, Pergolettese e Ostiamare. Per il resto, tutti pareggi per 0-0.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A

Pro Vercelli-Lecco 0-5

21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler

Carpi-Lumezzane 3-1

35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)

Sabato 17 ottobre

Folgore Caratese-Treviso 0-2

45+2' Rossi, 62' Paganini

In corso

AlbinoLeffe-Novara 0-1 Dell'Erba

Alcione Milano-Desenzano 3-0 2', 42' Rolfini, 17' Pirola,

Ospitaletto-Pergolettese 2-0 25' Tigani, 45'+1 Gobbi

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento

Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia

Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16*, Lecco 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Carpi 9*, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6*, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in più

GIRONE B

Livorno-Grosseto 4-4

3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)

Guidonia Montecelio-Forlì 3-2

17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)

Pianese-Pineto 0-0

Reggiana-Torres 2-0

35' Sipos, 40' Portanova

Vado-Sambenedettese 2-2

22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)

Campobasso-Perugia 1-5

23' Canotto (P), 35' Stoppa (C), 55' Tozzuolo (P), 76' Langella (P), 90' Dottori (P), 90+3' Sabbatani (P)

Latina-Vis Pesaro 1-0

30' Tomaselli

Gubbio-Atalanta U23 0-2

83' Diao, 90+1' Bonanomi

Ravenna-Spezia 0-1

56' Jimenes

In corso

Pescara-Ostiamare 1-0 45'+2 D'Ausilio

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Reggiana 17*, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Pescara 12*, Atalanta U23 12*, Campobasso 12, Forlì 11, Ostiamare 9*, Pianese 8, Pineto 8*, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C

Inter U23-Monopoli 2-4

7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)

Potenza-Catania 2-1

3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)

Salernitana-Scafatese 2-2

13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)

Audace Cerignola-Savoia 4-0

1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe, 90+1' Nanula

Cavese-Casarano 5-2

18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' rig. Chiricò (Cas), 47' Minaj (Cav), 67' Nunziata (Cav), 80' Sava (Cav)

Cosenza-Altamura 1-3

39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C), 46' Malcore (A), 52' rig. Curcio (A)

Bari-Crotone 0-0

In corso

Barletta-Picerno 0-0

Sorrento-Casertana 0-0

Domenica 18 ottobre

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25, Bari 20, Sorrento 18*, Audace Cerignola 17, Catania 16, Cavese 15, Casertana 15*, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12*, Foggia 11*, Casarano 11, Altamura 11, Savoia 10, Barletta 8*, Giugliano 7*, Cosenza 5, Crotone 1°

* una gara in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva