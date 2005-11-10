Ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione della 15ª giornata del campionato di Serie C, che nella serata di domani, lunedì 23 novembre, manderà in archivio gli ultimi due confronti del turno (CLICCA QUI per il punto sulla giornata), ma la domenica che si sta chiudendo ha regalato diverse sorprese. E anche risultati che segnano in un certo senso la storia, come a esempio l'1-6 arrivato dal confronto del Girone A tra Desenzano e AlbinoLeffe. Un risultato che per la formazione seria è storia, perché non era più capitato, dal 1998, che i lombardi segnassero 6 reti nella medesima partita.

Prestazione maiuscola, quella degli uomini di Marco Zaffaroni, che stanno risalendo sempre di più la classifica, con i playoff che si avvicinano. E non sono una chimera, considerando che mancano ancora quattro gare per chiudere il girone di andata. E ci sono poi 19 confronti nel girone di ritorno.

Tornano invece ai dati, come ricorda tuttoc.com, per una vittoria con cinque reti di scarto bisogna tornare indietro di 23 anni, alla sfida contro l'Alzano Virescit: il 12 gennaio 2003 la formazione allora allenata da Elio Gustinetti, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, riuscì a trovare per ben cinque volte la via del gol.