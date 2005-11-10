AlbinoLeffe, rinnovo fino al 30 giugno 2029 per Andrea De PaoliUfficiale
Luca Bargellini
U.C. AlbinoLeffe è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di prestazione sportiva di Andrea De Paoli, attaccante classe 1999, sino al 30 giugno 2029.
La carriera di Andrea De Paoli
Arrivato a Zanica (BG) nell’estate del 2025, il calciatore genovese vanta 38 presenze complessive, con 11 gol e 3 assist a referto, in maglia seriana. Grande protagonista nella Stagione 2025/26, De Paoli aveva iniziato l’annata corrente in modo strepitoso (3 reti a segno in 4 partite ufficiali). Dopo l’infortunio ed il conseguente intervento chirurgico settembrino, il numero 10 bluceleste è al lavoro per completare la fase di recupero, con il ritorno in campo messo nel mirino per la fase conclusiva del campionato.
Le parole dopo il rinnovo
“Sono estremamente felice di aver rinnovato il mio contratto con l’AlbinoLeffe - spiega De Paoli -: ringrazio il Presidente, il Direttore Sportivo e tutta la società per la grande fiducia dimostratami: sto lavorando al massimo per rientrare nella miglior versione possibile, non vedo l’ora di tornare a dare il mio contributo in campo”.